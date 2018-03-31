Жительница Екатеринбурга пожаловалась на «Альфа-банк», сотрудники которого подделали подпись для оформления страховки (СКРИНЫ)

Жительница Екатеринбурга намерена писать жалобу на «Альфа-банк» в прокуратуру. По словам женщины, сотрудники одного из местных отделений при оформлении кредитной карты подделали ее личную подпись для оформления договора страхования, который та не подписывала. Представители банка обещали во всем разобраться.

Пост об обмане в отделении «Альфа-банка» на улице Кузнецова написала в фейсбуке дочь пострадавшей женщины – Екатерина Животкова. По ее словам, мама оформляла кредитную карту в «Альфа-банке», клиентом которого является много лет. Документов пришлось подписать много, их женщине отдавали пачкой. Но она точно помнит, что не подписывала договор коллективного страхования, благодаря которому кредит «подорожал» на 1%. По словам дочери, даже невооруженным взглядом видно, что подпись подделана. Тем более – расшифровки подписи нет.

«У вас огромное количество возможностей делать деньги на деталях кредитных договоров, комиссии, в которые втягиваются по незнанию клиенты. Но ребята, подделка документов – это, если что, совсем другой уровень. Прокуратуры. Оказалось, что одновременно с подписанием договора на кредитную карту было подписано заявление на включение в коллективный договор страхования. Стоимостью без малого один процент дополнительно. Документы подписывались пачкой. Данного документа в пачке не было. Подпись, очевидно любому даже без экспертизы графолога, подделана, расшифровки подписи нет, – рассказывает Екатерина Животкова. – Дорогой @alfabank. У меня очень милая и спокойная мама. Она экономист и бухгалтер с высшим образованием и огромным опытом работы. И способна отразить, что подписывает, лучше многих ваших сотрудников. А также просчитать, во сколько дополнительно денег выльется один процент. И она не разнесла по камню ваш офис в Екатеринбурге, когда ей предъявили эти филькины грамоты. Сделайте милость, отреагируйте на данную публикацию соответственно степени своего эпикфейла. Я терпеть не могу обивать пороги официальных учреждений. Но в данном случае себя как-нибудь переборю, дойду до прокуратуры».

В качестве доказательств девушка прилагает к публикации фотографии кредитного договора с настоящей подписью мамы и фото договора страхования с поддельной подписью.

В комментариях к записи в фейсбуке пользователь Антон Садаров, назвавший себя представителем банка, обещает во всем разобраться.

«Екатерина, приветствую. Я из Альфы. Понимаю насколько злитесь на нас, любой делал бы также. Конечно, такого в практике нет и сейчас очень хочется во всем разобраться, а виновных наказать. Маме никуда обращаться не нужно, страховку постараемся вернуть», – обещает Антон Садаров.

Официальный комментарий пресс-службы «Альфа-банка» «Новый День» постарается получить в понедельник.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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