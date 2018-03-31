Житель Екатеринбурга жарил шашлык на балконе и был оштрафован на 2000 рублей

Жителя Екатеринбурга, который жарил шашлык на балконе своей квартиры в многоэтажном доме, оштрафовали на 2000 рублей. Мужчина рассказал, что у него был день рождения, а для установки мангала на улице было слишком ветрено.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, видео о екатеринбуржце, жарящем шашлык на балконе, разместил один из городских порталов. Действие происходило на улице Широкореченской. Сотрудники отделения надзорной деятельности по Верх-Исетскому району и представитель управляющей компании тут же организовали поквартирный обход жителей и установили личность предполагаемого правонарушителя. Им оказался 34-летний гражданин. По словам мужчины, он по случаю своего дня рождения хотел угостить друзей шашлыками, но так как на улице был сильный ветер, мангал он решил разжечь у себя на балконе.

В МЧС сообщили, что постановлением главы администрации Екатеринбурга с 16 февраля на территории Верх-Исетского района введен особый противопожарный режим, который запрещает использование открытого огня в любом виде. Таким образом, мужчина нарушил требования законодательства «в области пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, создавая угрозу возникновения пожара».

«С нарушителем была проведена профилактическая беседа и составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.4 Кодекса об административном правонарушении. Екатеринбуржец осознал свои неправомерные действия, в связи с чем, ему был выписан штраф в минимальном размере – две тысячи рублей», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

В МЧС уточнили, что особый противопожарный режим в настоящее время действует в Верх-Исетском и Чкаловском районах Екатеринбурга. Нарушение требований пожарной безопасности в условиях такого режима влечет за собой штраф для физлиц от 2000 до 4000 рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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