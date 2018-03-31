По факту двойного ДТП под Богдановичем, где серьезные травмы получили дети, возбуждено дело (ФОТО)

По факту жуткой аварии, в которой пострадали трое маленьких мальчиков и три женщины, возбуждено уголовное дело. ДТП случилось под Богдановичем: водитель Audi въехал во впереди идущую Honda Civic, которую отбросило на Hyundai Elantra, двигавшуюся по встречке. Дети трех, шести и восьми лет получили тяжелые травмы, также госпитализированы три женщины. Машины восстановлению не подлежат.

Авария произошла накануне на 105 километре трассы Екатеринбург – Тюмень. По предварительным данным, 38-летний водитель за рулем автомобиля Audi допустил столкновение с двигавшейся впереди Honda Civic, которую, в свою очередь, от удара выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с ехавшей во встречном направлении Hyundai Elantra. В результате сильного удара получили различной степени тяжести травмы водитель и трое пассажиров Honda, а также женщина, находившаяся за рулем Hyundai Elantra и два ее сына. В том числе серьезные травмы диагностированы у троих детей: мальчиков 2010, 2012 и 2015 годов рождения, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

О возбуждении уголовного дела сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Следственная группа накануне выезжала на место аварии, идут допросы свидетелей. Будет решен вопрос о назначении комплекса необходимых судебных медицинских и автотехнической экспертиз.

Добавим, что водитель Audi был освидетельствован полицией, алкоголя в его крови не обнаружено. Honda Civic и Hyundai Elantra восстановлению не подлежат.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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