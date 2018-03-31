Жители Екатеринбурга напуганы десятком машин скорой помощи с мигалками (ФОТО)

Жители Екатеринбурга сообщают, что весь день по улицам Екатеринбурга ездит колонна более чем из десяти машин скорой помощи и реанимобилей с включенными мигалками. При этом непохоже, чтобы врачи ехали на вызов, – возможно, медики заняты в каких-либо учениях. Получить официальный комментарий от Станции скорой помощи на данный момент не удалось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около получаса назад колонна из машин скорой помощи и реанимации проехала мимо ТЦ «Фан-Фан» в сторону центра города. У некоторых машин были включены проблесковые маячки – будто врачи едут на вызов. Но при этом машины ехали не быстро, на красные сигналы светофора останавливались.

Оказалось, что аналогичную колонну еще в 10 часов утра видели жители Екатеринбурга – машины ехали по улице Большакова, в сторону Посадской. В группе «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте» один из пользователей – по всей видимости, сотрудник скорой помощи – прокомментировал: «Учения у нас». Другие предполагают, что службы медицинской помощи отрабатывают действия в связи с завтрашним тестовым матчем ЧМ – первым на обновленной «Екатеринбург Арене».

РИА «Новый День» попытался получить официальный комментарий у главврача станции скорой помощи Екатеринбурга Игоря Пушкарева, но он не ответил на вопросы. По городским телефонам на станции по адресу: Саперов, 2, никто сегодня не отвечает.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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