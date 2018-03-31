В Екатеринбурге родные ищут женщину, которая села в такси и пропала

В Екатеринбурге родные разыскивают пропавшую неделю назад женщину.

Как сообщила корреспонденту «Нового Дня» дочь пропавшей Яна, Мошева Елена Владимировна 22.12.1973 года рождения 25 марта в 11 часов утра вызвала «Яндекс.Такси» с адреса: ул. Бисертская, 29. Куда уехала мать, дочь не в курсе. Уже неделю никакой связи с ней нет.

По факту пропажи человека в отделение полиции № 13 на Химмаше подано заявление. Однако до сих пор никакой информации по месторасположению женщины нет.

Елена Мошева была одета в длинный зелёный пуховик с серым мехом. Телефон для связи с дочерью пропавшей имеется в редакции.

Екатеринбург, служба информации

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