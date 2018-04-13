Эксперты назвали риски народных протестов, способных пошатнуть авторитет Путина, – экология, обманутые граждане и ЧС

Экология, проблемы обманутых дольщиков и вкладчиков, а также чрезвычайные ситуации и техногенные катастрофы – главные риски протестной активности в России в ближайшие два года. Об этом говорится в новом докладе коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Авторы исследования считают, что высокий рейтинг президента Владимира Путина не является предохранителем от стихийных локальных протестов. В какой-то момент рост числа таких акций может стать критичным для федеральной власти, поскольку глава государства не в состоянии «затыкать» все возникающие проблемы, а снижение уровня доверия населения к муниципальным и региональным чиновникам будет стратегически ослаблять, в конечно итоге, именно Путина. При таком положении дел коррекция рейтинга одобрения президента неизбежна.

Эксперты также прогнозируют, что количество проблемных тем будет возрастать. Этому могут способствовать непопулярные социальные реформы (рост налогов, возможное повышение пенсионного возраста, пересмотр системы льгот), введение новых платных услуг для населения и экспансия федеральных элитных групп на уже сложившиеся региональные рынки (сбор и переработка мусора, ЖКХ, жилищное строительство, инфраструктурные объекты и прочее), что повышает вероятность их конфликта с местными элитами.

Политолог Евгений Минченко определил четыре ключевых риска возникновения протестов в регионах на сегодняшний день. В первую очередь, это тема экологии, в которую попадает множество проблемных вопросов – от свалок и промышленных выбросов до качества питьевой воды и радиационной безопасности. «Экологическая проблематика оказывает сильное эмоциональное воздействие. Здоровье и дети – две базовые универсальные ценности, которые легко перебивают апелляции к любым другим ценностям (экономическое развитие, создание новых рабочих мест, цели государственной политики)», – отмечается в докладе. За 2017-2018 годы массовые экологические протесты прошли в 12 субъектах РФ.

Вторая по значимости угроза – недооцененная проблема обманутых дольщиков. По мнению специалистов, есть серьезные вопросы к достоверности официальной статистики. В некоторых случаях речь идет о двух или трехкратном занижении числа граждан данной категории. Наиболее остро ситуация складывается в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Москве, Московской, Самарской, Новосибирской, Челябинской и Ростовской областях.

Еще один вызов, с которым придется столкнуться властям – увеличение числа обманутых вкладчиков. Проблему провоцирует сокращение количества банков и снижение финансовой стабильности в целом по стране. «В 2017 году наиболее масштабными были протесты вкладчиков «Татфондбанка». Протестующие продемонстрировали высокий уровень самоорганизации, координируя свою деятельность через мессенджеры и социальные сети. Скорость прохождения сигнала была очень высокой – несколько сотен людей окружили здание правительства Республики Татарстан в течение получаса после публикации призыва в группе в Telegram. Серьезную роль в раскачивании протеста сыграла вирусная рассылка через мессенджер Whats App», – приводит пример Минченко.

И наконец, четвертым фактором могут стать техногенные катастрофы и чрезвычайные ситуации. Как показала трагедия в Кемерове, риск таких протестов наименее предсказуемый и требует от власти моментального и исключительно эффективного реагирования.

«Распространение достоверной и своевременной информации в случае возникновения ЧС является одной из ключевых обязанностей властей. В то же время мы раз за разом наблюдаем, что информации категорически не хватает, что люди быстро теряют доверие к официальным источникам, множатся слухи, что создает благоприятную среду для целенаправленных кампаний по дезинформированию населения. Дополнительным триггером протеста является непрофессиональное вмешательство в чрезвычайную ситуацию политиков, которые сами склонны оперировать непроверенной информацией, не имеют четкого плана действий и дают невыполнимые с технической точки зрения обещания. Другой крайностью является отстранение политического руководства от ситуации, молчаливое признание ее несущественной даже в случае наличия пострадавших. И в том, и в другом случае протест быстро радикализируется», – говорится в докладе.

Политологи описывают несколько типовых ошибок власти в попытках решить назревшие конфликты.

Во-первых, это «пробои в коммуникационной цепочке», когда федеральная власть перекидывает решение проблем на регион или муниципалитеты без расширений полномочий, что могло бы помочь решить вопрос эффективно, как в случае с обманутыми дольщиками. Или используется вариант суперцентрализации контроля, когда все решения просто замыкаются на президента – он лично указывает на полигоны ТБО, которые необходимо закрыть и вывести из эксплуатации.

Во-вторых, есть серьезные ограничения эффективности коммуникации представителей власти с населением. «На муниципальном уровне в большинстве регионов перешли к системе непрямых выборов или назначений. Люди, попавшие во власть таким путем, как правило, не являются сильными коммуникаторами, не обладают собственным ядром поддержки, не обладают кредитом доверия со стороны граждан. Зачастую жители их даже не идентифицируют как власть или народных представителей. Вновь назначаемые врио губернаторов в подавляющем большинстве не имеют публичного политического опыта и в ряде случае не способны справиться с такими кризисами», – подчеркивают авторы доклада.

В-третьих, в условиях протеста зачастую не работают стандартные ценностно-ориентированные аргументы. Например, доводы о создании рабочих мест при строительстве новых заводов бьют мимо цели, так как современные производства роботизированы и на них работает меньшинство жителей, тогда как промышленные выбросы достаются всем.

«Складывается впечатление, что правящий класс не знает структуры населения и своего электората: регулярно воспроизводится марксистско-ленинская матрица про общество, состоящее из рабочих, крестьян и прослойки интеллигенции. Деление социальных групп в современной России значительно сложнее. Место наиболее массовых профессий давно уже занимают работники сферы торговли и водители. Вряд ли, например, региональные депутаты, которые объявляют «войну торговым сетям», понимают, что тем самым объявляют войну одной из самых многочисленных категорий экономически активного населения», – говорится в докладе.

Эксперты также отмечают, что проценты на выборах губернаторов и партии «Единая Россия» не являются достоверным индикатором поддержки местных властей. У депутатов от партии власти и вообще всех чиновников низкий социальный капитал.

«В критической ситуации группы активистов хотят внимания Путина и готовы поверить только ему. В то же время стоит отметить, что даже в тех регионах, где за последний год произошло личное вмешательство президента в решение экологических проблем, протестные акции продолжились, хоть и с меньшим накалом (Челябинск, Красноярск), а в Московской области получили новое дыхание, перекинувшись в другие муниципалитеты. Технически федеральная власть может и выиграть от усиления конфликтов, став верховным арбитром, однако бесконечно перекладывать ответственность на собственных назначенцев сложно. Это технология с ограниченным сроком годности», – резюмируют авторы доклада.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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