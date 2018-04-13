Авиакомпания «РусЛайн» второй день отменяет и задерживает рейсы в Екатеринбурге

Авиакомпания «РусЛайн» второй день подряд отменяет или выполняет с задержкой внутрироссийские рейсы с вылетом и прилетом в Кольцово. Сегодня отменены рейсы в Екатеринбург из Казани и Уфы, из Екатеринбурга – в Уфу. Завтра пассажиры не вылетят в Липецк.

Согласно информации онлайн-табло Кольцово, отмены и задержки рейсов начались еще вчера: 13 апреля не состоялись рейсы из Екатеринбурга в Казань, из Уфы и Ноябрьска – в Екатеринбург. Сегодня отменен рейс в Уфу в 19:20, а также рейсы из Казани и Уфы. На завтрашний день в расписании стоит отмена утреннего рейса в Липецк.

Также авиакомпания «РусЛайн» некоторые полеты выполняет с задержкой: не вовремя вылетают самолеты из Нижневартовска, Уфы, Казани. На сайте авиакомпании информации об отменах рейсов нет, лишь сведения о задержке полетов. Дозвониться на горячую линию в текущий момент не удается.

В пресс-службе Кольцово подтвердили, что рейсы авиакомпании задерживаются. При этом аэропорт Екатеринбурга работает в штатном режиме, отправляя и принимая рейсы без ограничений. За комментариями по поводу полетов «РусЛайн» посоветовали обратиться к перевозчику.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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