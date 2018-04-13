В Арктике установлена вышка связи имени персонажа Леонардо ди Каприо (ФОТО)

Новая вышка связи, названная в честь персонажа Леонардо ди Каприо – «Выживший» – установлена в вахтовом поселке Сабетта на полуострове Ямал у Обской губы Карского моря.

Теперь быстрый мобильный интернет от самой северной базовой станции уральского «МегаФона» позволит вахтовикам в считанные секунды отправлять в соцсети фотографии северного сияния, полярных сов, песцов и белых медведей.

«Сабетта находится далеко на Севере. Тут экстремальный холод, постоянные ветра и горы снега. Расположение и условия жизни похожи на оскароносное кино, и медведи, к слову, тоже водятся. Теперь наш мобильный «Леонардо Ди Каприо» помогает журналистам, гостям поселка и его работникам оставаться на связи с близкими и выходить в интернет с края земли», – рассказывает менеджер по развитию сети «МегаФона» в ЯНАО Яков Пахоми.

Вдали от населённых пунктов, в непростых погодных условиях смартфон становится незаменимым помощником для вахтовиков и приезжих. Ежедневно только одна базовая станция «Выживший» передает свыше 77 000 минут – это примерно семь миллионов слов общения с близкими. Интернет-нагрузка телеком-объекта превышает 63 000 МБ в сутки, что сравнимо с отправкой двадцати тысяч качественных снимков.

Екатеринбург, Сабетта, служба информации

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