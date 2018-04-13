В лесах Екатеринбурга появились онлайн-камеры для мониторинга пожаров

Екатеринбургское лесничество будет контролировать появление лесных пожаров в режиме онлайн с помощью специального оборудования связистов. Благодаря телеком-решениям диспетчеры могут мониторить обстановку даже с мобильного устройства.

Как сообщили в пресс-службе оператора «Мегафон», на базовых станциях на высоте до 75 метров установлены видеокамеры с углом обзора в 360 градусов. «Электронные глаза» с «дальнозоркостью» до 30 километров круглосуточно наблюдают за лесными массивами в Садовом, Истоке, Совхозном, Горном щите, в районе Новосвердловской ТЭЦ, Чусовского озера, биатлонной базы «Динамо», поселков Медный и Курганово. Умная электроника способна отличить дым от тумана, автоматически фиксируя картину возгорания.

«Проанализировав самые уязвимые пожароопасные лесные зоны, мы определили расположение камер. Система особенно эффективна для своевременного выявления очагов возгорания. Это и экономичнее, чем отправлять технику для патрулирования. Сейчас на базовых станциях «Мегафона» работают 12 камер. Оборудование устойчиво к любым погодным условиям и функционирует при температуре от -50 до +50 градусов по Цельсию», – сообщил директор муниципального специализированного автономного учреждения «Екатеринбургское лесничество» Александр Чубарков.

Инженеры «Мегафона» также организовали для лесничества защищенные каналы связи для передачи изображения с камер. Диспетчеры могут управлять ими в режиме реального времени.

«Мы гарантируем заказчикам круглосуточную техническую поддержку и обслуживание видеооборудования. Эту систему можно применять в совершенно различных направлениях работы, где необходимо оперативное реагирование. Уверен, что данный проект поможет в пресечении преступлений в лесах и сбережет «легкие» Екатеринбурга», – прокомментировал директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам «Мегафона» на Урале Евгений Иванов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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