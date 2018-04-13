Организаторы матча «Спартак» – «Урал» рассказали, как попасть на стадион (СХЕМЫ)

Организаторы матча «Спартак» – «Урал», который состоится в воскресенье, 15 апреля, на стадионе «Екатеринбург Арена», призвали болельщиков заранее ознакомиться с информацией, касающейся доступа на стадион и режима его работы.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, пройти на стадион 15 апреля можно будет за два часа до начала матча. Входные группы откроются с 14:00. Для прохода зрителей будут открыты четыре входные группы, в том числе временные, которые не работали на предыдущем матче против «Рубина». Таким образом, для прохода на стадион болельщикам будут доступны гейты №2 и №3-А, расположенные со стороны улицы Репина; а также гейты №5 и №6, расположенные со стороны улицы Татищева. Вход №4 будет использоваться для прохода представителей СМИ.

Болельщики «Спартака», имеющие билеты на фан-сектор, будут проходить на стадион через входную группу №3-Б (ближе к улице Крауля). На территории стадиона можно свободно перемещаться практически по всему периметру. Исключение составляет пространство, расположенное у трибун D и A. На приложенной схеме оно обозначено серым цветом. Также будет огорожена территория, предназначенная для прохода болельщиков «Спартака».

Для прохода в чашу стадиона необходимо будет предъявить билет на матч или абонемент на три тестовые игры. Для попадания на трибуны «Екатеринбург Арены» болельщикам «Урала» будут доступны 18 подъездов, в том числе два входа для маломобильных групп населения. Номера подъездов для попадания на свой сектор болельщики могут посмотреть на приложенной схеме, кроме того, соответствующий номер указан на бланке билета.

Добавим, на прошлом тестовом матче выяснилось, что люди привыкли заходить на стадион через исторический вход в районе перекрестка Малышева и Репина. Но его пропускная способность самая маленькая из всех входных групп новой арены, и избежать столпотворения удалось только благодаря действиям волонтеров.

Напомним, несколько улиц, расположенных рядом с «Екатеринбург Ареной» в день матча «Урал» – «Спартак», будут перекрыты. Движение транспорта будет закрыто на участке Ключевской – от Токарей до Мельникова, а также Репина – от Ленина до Мельникова. Также в день матча специально для болельщиков будут открыты две парковки, находящиеся в шаговой доступности от стадиона. Одна из парковок расположится на площади 1905 года. Вторая – на углу улиц Токарей и Татищева. Воспользоваться этими парковками можно будет, предъявив билет любой ценовой категории на матч «Урал» – «Спартак», либо абонемент на три тестовых матча.

Екатеринбург, служба информации

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