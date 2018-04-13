Пальба по мишеням и подрывы в огне: как проходил танковый биатлон на Урале (ФОТО, ВИДЕО)

На полигоне под Чебаркулем завершился танковый биатлон. Теперь победитель соревнований будет представлять войска ЦВО на всероссийских играх.

Танковый биатлон – это красиво

Как передает корреспондент РИА «Новый День», военные игры на Урале шли несколько дней. Сначала стартовала эстафета «Суворовский натиск», за право представлять военный округ боролись экипажи на БМП-2, победителем мотострелковых соревнований стали военные из Поволжья.

На следующий день соревновались танки Т-72Б3. В этом году впервые в биатлоне участвовали экипажи – полосу препятствий проходили две команды из трех боевых машин, передающие друг другу эстафету, очки считались по последнему экипажу. Первый этап – стрельба по мишеням из пулеметов, на втором этапе танки стреляли из пушек.

После каждого этапа, как и в обычном биатлоне, танки уходили на штрафные круги по количеству промахов. Затем началась полоса препятствий. Боевые машины должны были пройти сквозь минно-взрывное заграждение, пересечь ров, преодолеть условную реку, на скорость проехать через размытое грязевое поле.

Победителем танковых соревнований стали уральские танкисты, 90-я танковая дивизия, второе место взяли представители 2-й гвардейской армии из Поволжья, на третьем месте – сибиряки, 41-я армия. Всероссийский этап пройдет летом в Благовещенске.

Чебаркуль, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Чебаркуль. Другие новости 13.04.18

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