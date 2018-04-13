В Екатеринбурге появится 12 новых автобусных остановок

В Екатеринбурге в этом году откроется 12 новых остановочных комплексов – на Уралмаше, Эльмаше, ЖБИ, ВИЗе, Юго-Западе и в центре города.

Как сообщили в комитете по транспорту, автобусные остановки появятся на улице Кировградская на пересечении с Бакинских Комиссаров (в обе стороны), Народного фронта (в обе стороны) и Республиканской (конечная остановка). Также дополнительные комплексы будут установлены на следующих участках: Шефская – Совхозная (по четной стороне); Высоцкого – 40 лет Комсомола (по четной стороне); Белореченская – Шаумяна (по четной стороне); Заводская – Татищева; Новомосковский тракт – Лоцмановых (в сторону центра); Ясная – Шаумяна (по четной стороне). Кроме того, автобусно-троллейбусная остановка «Дом кино» на Малышева – Луначарского будет перенесена по нечетной стороне улицы Малышева.

В планах мэрии на 2019 год открыть четыре остановки общественного транспорта в поселке Шабровском, по две остановки на улицах Славянской и Мира, а также по одной на пересечении улиц Новосибирской и Эскадронной и в районе Высоцкого, 50.

Этим летом в городе увеличится количество остановок с электронными табло, показывающими информацию о погоде и интервалах движения транспорта. Цифровые экраны будут установлены на 10 трамвайных, 7 автобусных и 4 автобусно-троллейбусных остановках, сообщили в комитете. Добавим, что пока в Екатеринбурге есть только одно табло – на остановке «Главпочтамт».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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