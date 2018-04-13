Официальное заявление РИА «Новый День» по ситуации с Максимом Бородиным

12 апреля 2018 года при невыясненных пока обстоятельствах упал с высоты пятого этажа журналист РИА «Новый День» Максим Бородин.

Наш коллега находится в реанимационном отделении больницы № 23 города Екатеринбурга. Врачи делают все возможное, чтобы помочь Максиму, состояние его на текущий момент оценивается как стабильно тяжелое. К расследованию подключились правоохранительные органы. Выводы об обстоятельствах произошедшего будут сделаны позже.

Редакция РИА «Новый День» прилагает все усилия для того, чтобы пролить свет на причины трагического события, благодарит за помощь врачей, коллег, друзей Максима Бородина и надеется на его скорейшее выздоровление.

Екатеринбург, служба информации

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