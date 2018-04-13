В Екатеринбургской больнице нашли лабораторию по изготовлению поддельных медкарт

В Екатеринбурге обнаружилась частная медклиника, которая занималась изготовлением поддельных медкарт. Полицейские изъяли 40 фальшивых печатей с названием других клиник.

Лабораторию прикрыли после того, как факт подделки вскрылся в одном из детских садов. Трехлетнего ребенка зачислили в муниципальный садик, его мама предъявила медкарту с данными о прохождении ясельной комиссии в частной медицинской клинике. Медицинская карта ребенка была заверена печатями и штампами данной клиники. Через месяц сотрудник детсада просматривала карту и засомневалась в ее подлинности – она знала всех, кто работал в частной клинике, и там не было сотрудника, который якобы поставил печать. Завдетсадом отправила запрос в клинику, и там не нашли сведений об обследовании этого ребенка. Директор этой клиники обратился в прокуратуру.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура установила, что отец ребенка у сотрудника другой клиники по ул. Бардина получил подложную медицинскую карту. В ходе надзорных мероприятий прокуратура выявила факт наличия в клинике на ул. Бардина около 40 печатей с наименованием других медицинских клиник и юридических лиц, которые впоследствии были изъяты сотрудниками полиции», – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

По факту сбыта в клинике на ул. Бардина в подложной медицинской карты возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка или сбыт официального документа». В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».

Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.04.18

Отмены и задержки рейсов авиакомпании «РусЛайн» связаны с поломкой судна. / Официальное заявление РИА «Новый День» по ситуации с Максимом Бородиным. / В Свердловской области закрыты последние ледовые переправы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»