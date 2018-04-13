В Екатеринбурге суд приговорил к 11 годам колонии няню, убившую мать на глазах ребенка

Орджоникидзевский районный суд вынес обвинительный приговор Екатерине Крысовой за убийство своей работодательницы. Подсудимая работала няней в семье.

Преступление произошло ночью 13 ноября 2017 года в общежитии на улице Донбасская. Суд установил, что Крысова в состоянии алкогольного опьянения избила хозяйку, а затем нанесла ей множество ударов ножом по спине, груди, шее и голове. От полученных ранений женщина скончалась в тот же день, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Отмечается, что все случилось на глазах маленького ребенка потерпевшей, за которым Крысова должна была ухаживать.

Решением суда Екатерине Крысовой назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.04.18

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