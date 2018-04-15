Скончался журналист Максим Бородин

Сегодня утром, в 09:30 часов, в реанимационном отделении больницы № 23 города Екатеринбурга скончался журналист РИА «Новый День», наш коллега и друг Максим Бородин. Он так и не пришел в сознание. Врачи боролись за его жизнь несколько дней, но травмы, полученные при падении с 5 этажа, оказались слишком серьезными.

О дате и месте похорон и времени прощания с Максимом будет сообщено позже.

Екатеринбург, служба информации

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