Фанаты «Спартака» устроили кроваво-огненное шоу на берегу Городского пруда

В преддверии матча «Урал»–«Спартак» болельщики московской команды устроили огненное шоу на берегу городского пруда. Видео на своей странице в фейсбуке опубликовал екатеринбуржец, поклонник «Спартака» Евгений Кексин. Он зажег кроваво-красный файер, находясь на Плотинке, а затем действие повторили люди на другом берегу.

По сообщению очевидцев в соцсетях, один из фанатов решил выйти на лед и провалился в воду. Его бросились выручать товарищи, в итоге искупались четверо, однако все они самостоятельно смогли выбраться на берег.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.04.18

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