«Урал» победил «Спартак» на официальном открытии «Екатеринбург Арены»

В Екатеринбурге сегодня при полном аншлаге состоялось официальное открытие реконструированного Центрального стадиона. Торжественная церемония прошла перед началом матча «Урал» – «Спартак», в котором екатеринбургская команда одержала победу со счетом 2:1.

На втором тестовом матче обновленной арены присутствовало свыше 30 тысячи болельщиков. Многие пришли заранее, поэтому больших очередей на входных группах не было. За полчаса до игры зрители увидели праздничное выступление шоу барабанщиков, юных гимнасток и футболистов. Затем состоялось торжественная передача ключа от стадиона президенту ФК «Урал» Григорию Иванову. Право первого удара по мячу доверили губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Организаторы подчеркнули, что символическое открытие «Екатеринбург Арены» произошло ровно за 60 дней до начала футбольного чемпионата мира.

К стартовому свистку стадион был заполнен до отказа, в том числе обе временные трибуны. На одной из них разместился фан-сектор «Спартака», но сооружение выдержало топот сотен ног москвичей. Уральские «ультрас» находились на более удобной позиции – ближе к полю и воротам. На обычных зрительских местах также виднелись красно-белые шарфики вперемешку с атрибутикой «шмелей». В целом такое соседство выглядело мирно, и матч прошел без каких-либо фанатских инцидентов.

Сама игра сложилась интересно. В первом тайме «Спартак» владел преимуществом, но острая атака «Урала» на 38-й минуте принесла успех хозяевам поля – Эрик Бикфалви, поймав удачный отскок мяча, без шансов пробил вратаря москвичей. Во второй части матча «Урал» усилил давление, и на 88-й минуте увеличил отрыв в счете. Розыгрыш атаки замкнул нидерландский полузащитник «шмелей» Отман Эль Кабира. Спустя две минуты «Спартак» ответил голом, но оставшегося время гостям не хватило, чтобы спасти матч. «Урал» отпраздновал победу и закрепился на 9 месте РФПЛ, имея в активе 33 очка.

Екатеринбург, служба информации «Новый День»

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