В Серове будут судить менеджера турагентства, которая лишила отпуска 17 человек

В Серове направили в суд материалы дела о мошенничестве в сфере туризма. Менеджер агентства присвоила более 1,3 миллиона рублей, которые люди заплатили за отдых.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, судить будут женщину 1975 года рождения, менеджера турагентства «Интур-С». Ей вменяется ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». По роду своей деятельности женщина организовывала отпуск местным жителям – получала оплату, оформляла и предоставляла клиентам туруслуги. По факту же, как полагает следствие, менеджер брала деньги и присваивала их, на счет туроператоров она средства не перечисляла. В итоге 17 клиентов агентства остались без поездок и без денег, заплаченных за туры. Общая сумма причиненного ее действиями ущерба составила свыше 1,3 млн рублей.

В рамках уголовного дела потерпевшими предъявлены исковые заявления о возмещении причиненного им ущерба.

Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 16.04.18

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