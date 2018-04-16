В Екатеринбурге «Приору» намотало на столб: погиб пассажир (ФОТО)

В Екатеринбурге рано утром автомобилистка без прав попала в ДТП. Итогом аварии стала гибель пассажира.

Авария произошла в 04:30 напротив дома № 46 по пр. Космонавтов. Автомобиль Lada Priora врезался в столб, машину согнуло после удара.

По предварительным данным, женщина 1997 года рождения, управлявшая автомобилем, ехала по проспекту Космонавтов со стороны улицы Фронтовых Бригад в направлении улицы Красных Командиров и не справилась с управлением. Машину отнесло на столб. В итоге погиб мужчина 1997 года рождения, который находился на переднем пассажирском сиденье.

Женщина находится в больнице в тяжелом состоянии, у нее ОЧМТ, сочетанная травма. Права на управление автомобилем у нее отсутствуют.

Екатеринбург, служба информации

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