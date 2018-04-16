Нижний Тагил впервые в истории примет финал Кубка мира среди летающих лыжниц

Два российских города, Нижний Тагил и Чайковский, в марте 2019 году примут финал Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Соревнования такого формата для летающих лыжниц состоятся впервые, по их итогам будет вручаться специальный кубок. Решение было принято на заседании комитета Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Цюрихе (Швецария).

Как сообщили в пресс-службе свердловского правительства, женский «турнир двух трамплинов» получил название «Синяя птица». На заседании FIS проект презентовали президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и президент Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью «Прикамье» Александр Постаногов.

16-17 марта соревнования примет Нижний Тагил, 23-24 марта – Чайковский.

Фото oblgazeta.ru

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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