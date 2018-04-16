На Свердловской железной дороге задымился электровоз, сошедший с рельсов

Сегодня на Свердловской железной дороге с рельсов сошел электровоз грузового поезда, к месту ЧП направили пожарный поезд.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, авария произошла в 7:56 на станции Кордон двухпутного электрифицированного участка Пермь – Екатеринбург Пермского региона, с рельсов сошла секция электровоза грузового поезда, началось задымление. На место происшествия направлены восстановительные поезда станций Пермь-Сортировочная, Кузино и пожарный поезд станции Кунгур.

По данным железнодорожников, пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Поезда объезжают участок по соседнему пути, задержек в движении нет.

Екатеринбург, Пермь, служба информации

Екатеринбург, Пермь. Другие новости 16.04.18

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