В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв (ФОТО)

Сегодня днем в Екатеринбурге в жилом доме на Химмаше произошел взрыв. ЧП случилось на улице Бородина, 4. По предварительным данным, взорвался бытовой газ, однако работающие на месте сотрудники чрезвычайных служб рассматривают и другие версии.

К настоящему моменту данных о жертвах и пострадавших нет, однако на месте присутствуют работники скорой помощи.

В ГУ МЧС России уточнили, что пожар ликвидирован. «В течение 40 минут пожарные справились с огнем. Из подъезда эвакуированы 7 человек, из них двое детей. Информации о пострадавших пока не поступало», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.04.18

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