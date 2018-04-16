Футбольные болельщики на открытии «Екатеринбург Арены» установили рекорд по мегабайтам селфи и прямых эфиров

Футбольные фанаты установили интернет-рекорд в Екатеринбурге. В воскресенье вечером во время открытия обновленного Центрального стадиона и матча «Урал» – «Спартак» вечером объем мобильного трафика увеличился сразу в 14 раз по сравнению с обычным выходным. По данным оператора «Мегафон», всего за пару часов болельщики отправили в глобальную сеть свыше 200 тысяч мегабайт с главной спортивной площадки города. Этого объема хватило бы, например, на целую неделю непрерывного просмотра игр в режиме онлайн.

Причем на новой арене активно селфились не только екатеринбуржцы и москвичи. Связисты зафиксировали гостей со смартфонами из Челябинска, Тюмени, Сургута, Сыктывкара, Ижевска, Нижнего Тагила, Новоуральска и Каменска-Уральского. Они вели прямые эфиры, отправляли фото и видео со скоростью до 150 Мбит/с.

Как сообщили в пресс-службе «Мегафона», чтобы гарантировать болельщикам быстрый интернет, инженеры провели масштабные работы по улучшению качества связи на стадионе. На площадке была установлена indoor базовая станция, которая обеспечивает надежный сигнал даже в часы пик, а за работой телеком-услуг следила бригада технических специалистов.

«Футбол – это эмоции и драйв, которыми хочется поделиться здесь и сейчас. Поэтому за игрой болельщики наблюдали со смартфонами в руках. Не случайно о забитых голах и исторической победе «Урала» многие узнавали именно из социальных сетей. Конечно, в такие моменты интернет должен летать. Мы подготовили его, а фанаты, в свою очередь, подготовили смартфоны. Они перешли на скорости 4G – 90% всего трафика было передано именно там», – отметил технический директор «Мегафона» на Урале Антон Щербаков.

Пришедшие на игру зрители не только выкладывали в сеть фотографии и видео, но и успевали звонить близким и друзьям. В среднем, за время матча болельщик с зеленой сим-картой успел совершить три звонка, которые длились три минуты, отмечают в компании.

Напомним, вчера вечером екатеринбургский «Урал» обыграл московский «Спартак» со счетом 2:1.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.04.18

Для волонтеров, детей, взрослых и меломанов: как пройдет «Библионочь» в Екатеринбурге. / Свердловские эсеры определились, кто получит депутатский мандат Лобова. / «Яблоко» собирает демкоалицию для выборов в гордуму Екатеринбурга: позвали дальнобойщиков и активистов штабов Навального и Собчак. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»