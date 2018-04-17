Жителя Верхотурья отправили в колонию за попытку зарезать полицейского

Жителя деревни под Верхотурьем отправили в колонию строгого режима за нападение на полицейского. Мужчина спьяну попытался зарезать стража порядка.

За совершение преступления по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» осужден Борис Красников, житель деревни Заимка Верхотурского района. В феврале этого года мужчина весь день распивал алкоголь, периодически пытаясь зайти в гости к соседу. Сосед был против и в какой-то момент позвонил знакомому полицейскому, начальнику отделения уголовного розыска отдела полиции № 33 межмуниципального отдела МВД России «Новолялинский».

Полицейский, приехав на место, представился и потребовал от Красникова прекратить буянить, в ответ на это мужчина пошел домой, взял нож, вернулся и накинулся на полицейского. Страж порядка вовремя среагировал и увернулся, у него получилось обезвредить пьяного дебошира.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, судом Борису Красникову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Верхотурье, служба информации

Верхотурье. Другие новости 17.04.18

В спор коммуниста и священника о Ленине и Гитлере вовлечен областной прокурор. / 17 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. / ОБСЕ потребовало тщательного расследования гибели Максима Бородина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»