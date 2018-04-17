Вечером и ночью в двух ДТП в Екатеринбурге погибли люди (ФОТО)

Два ДТП с трагическим исходом случились поздно вечером и ночью в Екатеринбурге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городского УГИБДД, в 21:15 возле дома № 5 по улице Трактовой водитель Peugeot-206 врезался в дорожное ограждение моста ЕКАДа. В результате ДТП погиб пассажир – мужчина, 1977 г.р., который сидел на заднем пассажирском сиденье. Также в аварии пострадала женщина 1987 г.р. С закрытой черепно-мозговой травмой она доставлена в ГКБ №24. Водитель, мужчина 1987 г.р., не пострадал. В его крови обнаружен алкоголь – 0,89 мг/л. Установлено, что он житель Екатеринбурга, водит машину 7 лет. Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе расследования, по окончании которого будет принято решение.

Второе ДТП случилось в 03:20 на перекрестке Токарей – Крауля. По предварительным данным, водитель грузовой автомашины «Пежо Боксер» проехал перекресток улиц Токарей – Крауля на красный сигнал светофора и столкнулся с «Дэу Нексия», водитель которой поворачивал с Токарей налево в сторону Репина. Водитель «Нексии» 1997 г.р. погиб на месте. Три пассажира «Пежо Боксер» госпитализированы. У них – различные переломы и сотрясение головного мозга. Водитель «Пежо Боксер» – мужчина 1985 г.р. в ДТП не пострадал, от удара машина перевернулась набок.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.04.18

Жителя Верхотурья отправили в колонию за попытку зарезать полицейского. / В спор коммуниста и священника о Ленине и Гитлере вовлечен областной прокурор. / 17 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»