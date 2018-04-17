Поликлинику на ЖБИ будут ремонтировать два года

В Екатеринбурге этим летом начнется ремонт поликлиники на ЖБИ. Здание больницы полностью решили не закрывать, ремонт растянется на два года.

«В этом году с учетом дефицита бюджета и некоторых экономических трудностей планируется два серьезных ремонта, и один из них в поликлинике по Сыромолотова», – рассказал заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев в эфире «Открытая студия. Екатеринбург». Капремонт поликлиники № 3 ЦГБ № 7 по Сыромолотова, 19, начнется в 2018 году. Администрация города выделяет более 100 миллионов рублей. Во время ремонта больницу будут закрывать частями, в поликлинике поменяют все сети – электричество, водопровод, поставят пластиковые окна, отремонтируют кабинеты. «Обновим оборудование, в поликлинике появится «Открытая регистратура» и электронная очередь», – добавил Матвеев.

Еще один ремонт запланирован в женской консультации ЦГБ № 2, переулок Северный в Верх-Исетском районе. На эти работы выделяется 30 миллионов рублей.

Екатеринбург, служба информации

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