Полиция нашла дебоширов, напавших в Екатеринбурге на водителя скорой помощи

Полиция Екатеринбурга задержала двух молодых людей, причастных к нападению на водителя скорой помощи.

Как рассказали в УМВД по Екатеринбургу, 15 апреля, в воскресенье, вечером, во дворе на улице Пехотинцев два нетрезвых молодых человека начали провоцировать на конфликт водителя скорой помощи 1961 года рождения, который ждал своих коллег в служебной машине.

Один из хулиганов несколько раз ударил водителя, после чего оба агрессора скрылись. Пострадавший пожаловался в полицию.

Сотрудники екатеринбургского ОП №11 УМВД России быстро установили личности обоих молодых людей и задержали их. Это оказались местные жители 1998 и 1992 годов рождения. Первый из них не работает, ранее не судим. Его старший товарищ уже привлекался к уголовной ответственности. Именно он, как выяснилось, избил сотрудника скорой помощи. Его действия были квалифицированы по статье 116 УК Российской Федерации «Побои». Возбуждено и расследуется уголовное дело. Время до суда мужчина проведет под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, служба информации

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