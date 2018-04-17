Ушел из жизни человек, приведший во власть Бориса Ельцина

В Москве на 91-м году жизни скончался основатель Уральского землячества в Москве, бывший секретарь Свердловского обкома КПСС Яков Рябов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свои соболезнования близким Рябова выразили руководители Екатеринбурга и области.

Яков Рябов возглавлял Свердловскую область с 1971 по 1976 год, после чего перешел на работу в ЦК КПСС. Его преемником на посту первого секретаря Свердловского обкома КПСС стал будущий президент России Борис Ельцин, которого в обком привел именно Рябов.

«Яков Петрович внес огромный вклад в развитие нашего региона в 1970-х годах, непосредственно повлиял на укрепление экономической мощи столицы Урала и Свердловской области, способствовал повышению объемов производства и росту производительности труда», – сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 17.04.18

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