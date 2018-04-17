Екатеринбургский метрополитен создает собственную «группу быстрого реагирования»

Этим летом в екатеринбургском метрополитене появится собственное подразделение транспортной безопасности. Как сообщил директор ЕМУП Андрей Панаиотиди, сейчас 76 сотрудников предприятия проходят специальную аттестацию, которая будет завершена к 30 июня. Причем создание внутренней «группы быстрого реагирования» – вынужденная мера, так как метрополитен в течение двух лет не мог найти стороннюю организацию для оказания услуг по защите объектов. На неоднократно объявленные аукционы не поступило ни одной заявки.

Вопрос об антитеррористической защищенности екатеринбургского метрополитена сегодня рассматривался на заседании профильной комиссии городской думы. Андрей Панаиотиди сообщил, что предприятие последовательно выполняет все требования соответствующего постановления РФ. В подземке проведена оценка уязвимости всех станций, перегонных тоннелей и других объектов инфраструктуры. Ежедневно проводится осмотр составов поездов на конечных остановках, вестибюли проверяются с помощью служебных собак. Изображения с видеокамер, установленных на станциях, транслируются в систему «Безопасный город». При этом метрополитен продолжает закупать новое оборудование для зоны досмотра пассажиров.

«Согласно постановлению РФ технические средства должны быть сертифицированы. С этим у нас была проблема, хотя сейчас этот вопрос уже решается. Буквально вчера привезли стационарные рамки металлодетектора, скоро они будут установлены на станциях. С конца прошлого года подавали конкурсную документацию на закупку, определялся победитель, а потом выяснялось, что у него сертификации нет. Только сейчас удалось приобрести сертифицированные рамки. Аналогичная ситуация была с камерами видеонаблюдения для пропускных пунктов», – сообщил директор ЕМУП. Также он указал, что зоны досмотра метрополитена оборудованы техническими средствами для обнаружения химических и биологических реагентов, но не их идентификации, как того требуется федеральное постановление.

Еще одна проблема, с которой сталкивается подземка сегодня – текучесть кадров. «Мы считали, что в феврале стабилизировали ситуацию, но сейчас опять идет всплеск, связанный с аттестацией. Нужно и собирать документы, и если формировать ГБР – то сдача физических нормативов. И люди начали уходить», – добавил Панаиотиди.

Зампредседателя транспортного комитета мэрии Сергей Яскевич отметил, что екатеринбургский метрополитен на протяжении десяти лет исполняет все требования по безопасности. Но до 2014 года действовала федеральная программа, которая позволяла закупать все необходимое оборудование за счет госбюджета. Сейчас предприятие тратит на это собственные деньги и субсидии городского бюджета.

«ЕМУП не раз обращался в Минтранс с просьбой вернуть федеральное финансирование. В прошлом году был получен ответ, что программа разработана и проходит согласование в ФСБ. Но вот наступил 2018 год, и никакой информации о возобновлении программы нет», – сообщил чиновник.

При этом оба спикера заверили депутатов, что Екатеринбургский метрополитен исполняет все предписанные меры безопасности, а на период Чемпионата мира по футболу эта работа будет только усилена. По словам Яскевича, в воскресенье во время тестового матча «Урал» – «Спартак» удалось проверить пропускную способность станции «Площадь 1905 года», так как был большой наплыв болельщиков. «Все прошло хорошо, не было даже очередей в вестибюле, как мы ожидали», – подчеркнул он.

Депутат Николай Косарев поинтересовался, есть ли в метрополитене система защиты от попадания в вентиляцию ядовитых газов. Андрей Панаиотиди отметил, что уличные вентиляционные киоски и вытяжки внутри тоннелей оборудованы специальными датчиками, за которым следит диспетчер. Но конкретной сигнализации, которая оповещала бы о попадании в воздух метро опасного вещества, нет.

После этого Косарев высказал предположение, что для усиления мер безопасности можно было бы ввести персонифицированные проездные карты для пассажиров, оформленные по паспортам. «В этом нет ничего необычного, мы когда-нибудь к этому придем. Скоро в человека будут чип зашивать, и его личность можно будет установить с разных устройств, хоть со спутника», – добавил депутат.

Но чиновники только покачали головами. «Невозможно такое сделать, и не хватит средств для этого. Кроме того, персонифицированную карту можно украсть, и ею будет пользоваться другой человек. Сейчас есть система, которая распознает среди потока пассажиров разыскиваемых граждан. Кроме того, в метро идет почти 100% досмотр всех входящих людей», – заявил Сергей Яскевич.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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