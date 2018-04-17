«Котики не будут замурованы!» – минстрой поставил точку в спорах коммунальщиков и зоозащитников

Министерство строительства и ЖКХ России вступилось за бездомных животных, которые часто погибали, запертые в подвалах жилых домов, поскольку коммунальщики замуровывали т.н. продухи – специальные окошки, которые обеспечивают приток свежего воздуха и вентиляцию технических помещений. Раньше действовали регламенты по эксплуатации жилищного фонда, по которым сотрудники управляющих компаний могли закрывать продухи на зимний период, чтобы не перемерзали коммуникации. Споры о том, как быть – спасать бездомных животных, залезающих в подвалы погреться, или соблюдать технические требования, шли долго. Теперь в Минстрое заявили, что нашли компромиссное решение.

«Котики не будут замурованы! Проект приказа: один продух должен иметь ячейки размером 15/15 см для постоянного проветривания. Закрытие продухов допускается в сильные морозы, а по решению общего собрания собственников на продух с размером отверстия 15 на 15 могут быть также установлена сетка с ячейками. Норма о запрете проникновения кошек в подвалы и техподполья исключается. Вместо нее указывается, что помещения общего имущества в МКД должны быть защищены от проникновения грызунов и насекомых посредством проведения дезинфекции и дератизации», – сообщил замминистра Андрей Чибис.

Екатеринбург, служба информации

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