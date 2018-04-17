В Екатеринбурге приставы арестовали больше десятка автомобилей прямо на дороге: готовится новый рейд

Судебные приставы и ГИБДД начали совместные рейды по выявлению должников. Водители могут лишиться автомобилей прямо на дороге за просроченные штрафы всего от 3000 рублей.

С конца прошлого года в Свердловской области заработала система «Умные камеры», благодаря которой судебные приставы могут разыскивать должников на дороге. Камеры в потоке транспорта фиксируют номера автомобилей, данные получают сотрудники ГИБДД, данные накладываются на базу УФССП и приставы видят, на чем ездит их должник. Если владелец машины попал в исполнительное производство с долгом более трех тысяч, его транспорт могут арестовать в совместном рейде ГИБДД и ФССП.

В Екатеринбурге прошло уже два таких крупных рейда. Как рассказала сегодня на пресс-конференции начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Свердловской области Кристина Кашина, в первом арестовали 7 транспортных средств, уловом второго рейда стали пять машин, в том числе – дорогостоящих. Пока рейды проходили в городе, на трассе из машин никого не высаживали. «В ближайшее время планируется еще один рейд», – пообещала пристав. По ее словам, автомобиль могут арестовать даже если еще не вышел срок добровольной оплаты по исполнительному производству – другими словами, если автомобилист просрочил штрафы и попал в базу приставов, у него есть все шансы лишиться машины. Кроме Екатеринбурга, возможность такой совместной работы гаишников и приставов есть в Каменске-Уральском.

Как отметил начальник отделения по исполнению административного законодательства ГИБДД Управления МВД России по городу Екатеринбургу Алексей Ушаков, за три месяца с начала этого года сотрудники ГИБДД выписали 115 тысяч штрафов, из них около трети – пешеходам. Оплачено 107 миллионов штрафов.

Приставам, как уточнила Кашина, ушло на взыскание штрафов общей суммой на 271 миллион рублей, еще 165 миллионов взыскивают с любителей выпить за рулем – они проходят по отдельной категории.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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