Распятие Христа под патронажем РПЦ – экспериментальную оперу поставили в Екатеринбурге (ВИДЕО)

19 апреля в Екатеринбургском театре оперы и балета состоится всероссийская премьера оперы «Греческие пассионы». Спектакль, где Христос будет вновь распят – теперь на сцене, во избежание скандалов ставили вместе с представителем РПЦ. Консультант даже отдал реквизиторам кадило и помог «одеть» священнослужителей в греческих традициях. Непростой по теме спектакль о предательстве и всепрощении получился доступным для всех – смотреть его могут и истинные православные христиане, и буддисты. Главное идти на «Греческие пассионы» с открытым сердцем, – советуют постановщики.

Спектакль о распятии Христа

Предыстория и сюжет

Оперу по библейскому сюжету (в основе либретто – роман «Христа распинают вновь») «Греческие пассионы» Екатеринбургский театр оперы и балета поставил впервые в России. Да и во всем мире количество постановок можно пересчитать на пальцах. Тема предательства и прощения, добра и зла, церкви и религии, «недослужителей» Богу – материал настолько непростой, что браться за него готовы не все. Но Екатеринбургский театр известен в последние годы именно своей любовью к экспериментам: ранее здесь впервые в России поставили оперы «Сатьяграха» (про Мхатма Ганди) и «Пассажирка» (про Освенцим) – кстати, обе получившие награды на премии «Золотая маска». «Греческие пассионы» завершит своеобразную трилогию: над оперой работала та же постановочная команда – дирижер Оливер фон Дохнаньи и режиссер Тадеуш Штрассбергер.

Действие романа «Христа распинают вновь», по которому композитор Богуслав Мартину создал либретто, происходит в деревне Греции сто лет назад. В Пасхальную неделю жители решили поставить евангельские «Страсти», а на роли Христа, апостолов и Иуды выбрали местных жителей, которые впоследствии на удивление точно «влились» в роли даже в жизни. Во время подготовки к спектаклю в деревню пришли гонимые войной и голодом беженцы под предводительством священника отца Фотия. Но местный священнослужитель отец Григорий изгоняет нищих, считая, что они распространяют холеру. Единственный, кто готов помочь страждущим, – выбранный на роль Христа Манольос. Но история «Страстей» повторяется и Христа распинают вновь, отвергнутого «официальной церковью».

История постановки

Чтобы избежать неверных трактовок при воссоздании обрядов и традиций православной (пусть и греческой) церкви Екатеринбургский театр оперы и балета привлек к постановке спектакля консультанта от РПЦ – игумена Вениамина (Райникова), секретаря епархиального совета Екатеринбургской епархии. Как рассказывают сегодня в театре, представитель епархии очень ответственно подошел к работе над «Греческими пассионами». Игумен Вениамин и режиссер Тадеуш Штрассбергер неоднократно спорили, пытаясь найти золотую середину в образах, но в итоге всегда приходили к какому-то единому решению. Также представитель церкви отдал в театр кадило и различные обрядовые вещи, которые привез из Греции. И помогал художникам по костюмам воссоздать аутентичные костюмы священнослужителей Греции 100-летней давности.

Тадеуш, в свою очередь, не изменил своей преданности к документальным деталям в сценографии и чтобы воплотить на сцене греческую деревню, съездил в турне по Греции. Декорации, костюмы, национальные орнаменты отрисовывались художниками по снимкам, которые Штрассбергер привез из поездки. Также Екатеринбургский театр по просьбе Тадеуша закупил антикварные предметы греческого быта – кувшины, вазочки, тарелки и прочие небольшие интерьерные детали, которые сегодня превращают сцену то в греческую таверну, то в церковный алтарь. Напомним, во время постановки «Пассажирки» режиссер побывал в Освенциме, и в результате даже занавес оперы – документальный снимок из газовой камеры, где пытали узников.

Результат и вердикт РПЦ

Результатом такой всесторонней и кропотливой работы стала опера, которая, безусловно, привлечет внимание и завсегдатаев театров, и верующих людей, и просто любопытных екатеринбуржцев. «Греческие пассионы» перенесет вас в прошлое, заставит задуматься о настоящем и будущем, о своих отношениях с богом, миром, людьми вокруг, с самим собой. Сцены обычной жизни с застольями и ракией здесь перемежаются церковными службами, молитвы – признаниями в любви. Деревенские ежедневные хлопоты соседствуют с философскими рассуждениями на вечные темы. Все – как в жизни.

И не важно – придет на спектакль глубоко верующий христианин, атеист или буддист. Темы, затронутые в «Греческих пассионах», будут близки каждому. «Главное прийти на спектакль с открытым сердцем», – считает режиссер постановки Оливер фон Дохнаньи, который называет музыку Богуслава Мартину, безусловно, непростой, но доступной для понимания. Оливер надеется, что спектакль станет настоящей визитной карточкой Екатеринбургского театра, ведь в мире пока не так много интерпретаций данного спектакля.

Игумен Вениамин (Райников) в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» признался, что его очень часто спрашивают про оперу «Греческие пассионы» и коллеги из духовенства, и миряне. «На оперу появился запрос еще до ее премьеры. Ей много интересуются. Мне звонят и спрашивают – стоит ли пойти на премьеру? Я отвечаю, что да, стоит. И, думаю, постановка будет кому-то полезна с религиозной точки зрения, кому-то – с общечеловеческой. Ведь это серьезное произведение, а не школьный утренник. Здесь множество разных вариантов прочтения, восприятия. Я не стал бы ограничивать круг зрителей. «Греческие пассионы» – не типично религиозная постановка, она об общих вещах. Для любых религий, для любых культур», – прокомментировал игумен Вениамин.

Премьерные показы «Греческих пассионов» пройдут 19, 20, 21 и 22 апреля. После этого спектакль можно будет увидеть только в конце мая.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Александр Саливанчук, Антон Отман

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