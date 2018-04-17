Северный автовокзал запустит автобусный маршрут Екатеринбург – Казань

С 27 апреля с Северного автовокзала Екатеринбурга начнут ежедневно курсировать автобусы в Казань. Новый маршрут №478 будет выполняться на больших автобусах Mercedes. Время в пути до столицы Татарстана составит 20 часов 55 минут.

Как сообщили в пресс-службе автовокзала, автобус будет выезжать из Екатеринбурга каждый день в 20:00. Маршрут проходит через Пермь, Воткинск, Ижевск, Можгу, Набережные Челны, Нижнекамск. В Казани автобус сделает остановку на Южном автовокзале и закончит путешествие на автовокзале «Столичный» в 14:55 местного времени. Стоимость проезда до Казани составит 1777 рублей. Добавим, что для покупки билетов на межрегиональный рейс требуется паспорт.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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