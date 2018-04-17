Кризис? «Газпром трансгаз Екатеринбург» покупает авто за 10 миллионов

«Газпром трансгаз» в Екатеринбурге покупает новый автомобиль – «Мерседес» стоимостью более 10 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «дочке» Газпрома, наполовину принадлежащей государству, необходим Mercedes-Benz S-560. Общая сумма контракта – 10 миллионов 147 тысяч. Как указывается на сайте госзакупок, автомобиль нужен «в рамках инвестиционной программы». Заказ проходит как закупка у единственного поставщика. Сроки поставки и подробности техзадания не опубликованы. О какой инвестиционной программе идет речь, оперативно выяснить не удалось.

Кстати, в рейтинге «Индекс расточительности – 2017» ОНФ первое место отдали за покупку такого же Mercedes-Benz S-Class S 560. Правда, заказ размещало ПАО ВТБ и, как указывают активисты, заявку банк в итоге решил отозвать. Летом 2016 года ОНФ через свой проект «Честные закупки» требовали объяснить траты на шикарные авто у «Газпром трансгаз Уфа» – компания покупала «Мерс» S-500.

Фото sales.mercedes-mbr.ru

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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