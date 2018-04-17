Житель Североуральска заставил соседа заплатить за шум по ночам

Житель Североуральска подал в суд на своего шумного соседа за ночные вечеринки и добился выплаты компенсации морального вреда. Каждую бессонную ночь мужчина оценил в 10 тысяч рублей, но судья в итоге снизил требования до 1 тысячи.

Нарушитель спокойствия мучил жильцов дома с 2014 года. Он громко включал музыку посреди ночи, из его квартиры доносились постоянные крики и звуки веселья. В марте 2017 года дебошир спровоцировал конфликт с жильцом Павлом С. Сосед стучал в стену квартиры мужчины, много раз звонил в дверь, а когда ему открыли, накинулся с оскорблениями и начал размахивать кулаками.

Дважды шумный обитатель дома привлекался к административной ответственности, но не изменил своего поведения.

Устав терпеть выходки соседа, Павел подал иск в Североуральский городской суд. Он просил взыскать со своего обидчика компенсацию морального вреда: по 10 тысяч рублей за каждый случай нарушения тишины в ночное время и еще 20 тысяч рублей за оскорбления. Требования истца были удовлетворены лишь частично. Нравственные страдания от шумных вечеринок судья оценил в 5 тысяч рублей, накинув еще 3300 рублей в качестве компенсации за судебные расходы.

Павел не согласился с таким решением и подал апелляцию в Свердловский областной суд. В итоге судебная коллегия не изменила размер моральной компенсации, но признала неверными расчеты по взысканию с ответчика судебных расходов – сумма была увеличена до 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе облсуда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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