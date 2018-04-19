В Свердловской области клещи покусали 15 человек

Уже 15 свердловчан подверглись нападению клещей. Семь из них – в Екатеринбурге. Статистика, которую приводят в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, говорит, что это меньше, чем в прошлом году, – тогда к середине апреля клещи напали на 55 жителей региона.

В санитарном ведомстве также подчеркивают, что к настоящему моменту ни у кого из пострадавших нет ни энцефалита, ни боррелиоза.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.04.18

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