На следующей неделе в теплосети закачают кипяток

В Екатеринбурге на следующей неделе пройдут испытания тепловых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе ЕТК. Там рассказали, что с 08:00 часов 24 апреля до 14:00 часов 25 апреля будут проверять трубы, подавая в них теплоноситель максимальной температуры.

«Испытаниям будут подвергаться магистральные и распределительные тепловые сети в Кировском, Октябрьском, Ленинском и Чкаловском районах от источника тепла Ново-Свердловская ТЭЦ. Температура воды в магистралях повысится до 115 градусов», – сообщили в ЕТК.

Там попросили не отключать системы отопления, даже если в помещениях будет очень жарко. Автолюбителям рекомендовали не оставлять машины на люках, рядом с наружными теплосетями. Взрослым надо также следить, чтобы близко к объектам теплоэнергетики не подходили дети.

Екатеринбург, служба информации

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