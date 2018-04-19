В Екатеринбурге будут судить врача, перелившего пациентке не ту кровь

В Екатеринбурге завершено расследование в отношении 27-летнего травматолога-ортопеда. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Инцидент произошел еще в сентябре 2016 года. Врач готовил пациентку к переливанию компонентов крови. Однако, как полагает следствие, не выполнил требование по проведению биологической пробы, из-за чего не выявил несовместимость крови пациентки с переливаемой эритроцитной взвесью. Женщине влили 300 мл несовместимой крови, в итоге она умерла от посттрансфузионного шока.

«Согласно заключению комиссии экспертов, а также допросам судебно-медицинских экспертов, между непроведением биологической пробы, влекущей за собой переливание пациенту значительного объема несоответствующей крови, и смертью от гемолитической реакции установлена прямая причинно-следственная связь», – отметили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Дело будет рассматривать Чкаловский райсуд. Кроме того, в адрес главврача больницы, где погибла пациентка, внесено представление – он него потребовали принять меры для недопущения подобных ситуаций.

Екатеринбург, служба информации

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