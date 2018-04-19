В мае россиян ждут 11 выходных

Уже в конце следующей недели россиян ждут длинные выходные. Правда, рабочая неделя перед этим тоже будет слегка удлиненной. Работать придется с 23 по 28 апреля включительно. Субботний выходной переносится на понедельник, 30 апреля. Таким образом, выходные будут 4-дневными – с 29 апреля по 2 мая включительно. После этого поработать придется всего два дня, 3 и 4 мая, а затем снова уикенд, правда, обычный – два дня.

Еще два дня – 7 и 8 мая, будут рабочими, а 9 мая, в День Победы, снова наступит выходной, но только один. Затем россиянам придется поработать два дня, а после два дня мы будем отдыхать. После чего недельное расписание вернется в норму – пять рабочих дней и два выходных.

Екатеринбург, служба информации

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