Торговля в День Победы на улицах Екатеринбурга: подростков с флажками убрать, пенсионеров с цветами не трогать

Екатеринбургские чиновники ищут способы борьбы с незаконной торговлей шариками и флажками во время городских массовых праздников. Все чаще коммерсанты привлекают для этой работы подростков, которых нельзя оштрафовать. Причем явление носит массовый характер, заявили сегодня участники заседания оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы.

«Нам нужен механизм контроля совместно с УМВД и инспекцией по делам несовершеннолетних. Часто незаконно торговлей занимаются подростки 13-14 лет, они продают флажки, праздничную атрибутику и постоянно переходят с места на место. С ними можно только поговорить, предупредить о незаконных действиях и все», – отметила представительница комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга.

При этом она призналась, что чиновники предпочитают не замечать бабушек, торгующих цветами и флажками в праздничные дни. «Мы не трогаем пенсионеров. Конечно, их тоже предупреждаем, что они ведут незаконную торговлю. Но закрываем на это глаза», – сообщила сотрудница мэрии.

Вице-мэр Екатеринбурга по вопросам соцполитики Михаил Матвеев пообещал, что этот вопрос будет дополнительно обсуждаться на следующих совещаниях, посвященных подготовке к годовщине Победы в ВОВ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 19.04.18

Из первоуральской мэрии после обысков побежали чиновники. / Чиновники получили нагоняй за то, что не хотели поздравлять ветерана и пускать его на парад. / «За нами следят прокуратура и СМИ», – чиновников просят не прятать доходы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»