В «Ночь музеев» животные в зоопарке будут играть в футбол (ВИДЕО)

В Екатеринбурге организаторы «Ночи музеев» рассказали об особенностях акции в этом году. Тема Чемпионата мира по футболу не миновала и это мероприятие. Пропагандировать ЧМ будут даже звери – обитатели городского зоопарка будут играть в футбол.

Как рассказала научный сотрудник городского зоопарка Екатерина Уварова, «будет сборная посетителей и сборная животных». Футбольными мячами будут играть слоны, медведи и другие хищники. «А вечером будет нано футбол – мячи будут гонять муравьи».

Футбол в зоопарке

Всего в «Ночи музеев» будет действовать более сотни площадок. Ежегодная акция проводится уже 12 раз, и в этом году растянулась на 2 дня – 19 и 20 апреля. Бесплатная программа будет развернута на 50 площадках, среди них – музей «Невьянской иконы», музей истории медицины, музей «Космонавтики и ракетостроительной техники», музей уральской кухни, выставочное пространство «ОблТВ», редакции журнала «Урал» и более чем 2 десятков школ.

Детская программа стартует в 11 часов 19. Юных посетителей ждут в музее истории Екатеринбурга, ЕМИИ, в Объединенном музее писателей Урала, областном краеведческом, в Ботаничесоком саду, городском Доме музыки, в музее «Взвейтесь кострами» и в музее святости, исповедничества и подвижничества – всего детская программа охватит 81 площадку.

Подробный обзор площадок «Новый День» подготовит за несколько дней до акции. Основная информация уже имеется на сайте «Ночи музеев».

Екатеринбург, Служба информации

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