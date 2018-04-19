ЧМ-2018 сместил сроки опрессовок в Екатеринбурге

В Екатеринбурге из-за чемпионата мира по футболу в этом году первый этап опрессовок пройдет раньше, чем обычно. Всего же в городе будет два этапа летних проверок коммунальных систем.

Как рассказали в пресс-службе ЕТК, в этом году первый этап опрессовок запланирован на 15-18 мая. Второй этап пройдет в августе. По словам заместителя главного инженера Екатеринбургской теплосетевой компании Сергея Стробыкина, в этом году первое испытание трубопроводов пройдет раньше, чем обычно из-за ЧМ-2018. По итогам опрессовок вскрываются проблемные участки, случаются аварии, но, как отметил Стробыкин, во время матчей коммунальщики не смогут заниматься раскопками и чинить сети. «Второй этап будет уже после ЧМ, в августе», – добавил специалист. Добавим, речь идет об испытаниях магистральноых и квартальных трубопроводов, график локальных опрессовок (под которые попадают жители отдельных микрорайонов) будет известен позже.

Екатеринбург, служба информации

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