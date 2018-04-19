Председатель облизбиркома оказался бездомным и в полтора раза беднее своего зама

Руководство избирательной комиссии Свердловской области отчиталось о своих доходах и имуществе за 2017 год.

Как сообщили РИА «Новый День» в избиркоме, председатель ИКСО Валерий Чайников заработал в прошлом году 3 млн 115 тысяч рублей. У него в собственности нет ни земли, ни квартиры, ни машины – только нежилое помещение площадью 19 кв. м. В пользовании у председателя ИКСО, который является уроженцем ХМАО-Югры, помещение гостиничного типа площадью 55 кв. м.

Значительно лучше обстоят дела у его заместителя – бывшей замглавы администрации губернатора Марины Обрубовой. Г-жа Обрубова задекларировала доход в 4 млн 752 тысячи рублей, земельный участок в 2298 кв. м, жилой дом на 310 квадратов и квартиру в 76,7 кв. м. Автомобиля у нее тоже нет, зато он есть у ее супруга – марки Opel Astra. Муж чиновницы в прошлом году принес в семейный бюджет скромные 179 тысяч рублей.

Секретарь комиссии Владимир Райков заработал 3,2 млн рублей. Он владеет земельным участком, квартирой, долями еще в двух квартирах, гаражом, парковочным местом и автомобилем Mitsubishi Pajero.

Екатеринбург, служба информации

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