Екатеринбургские автобусы изменят маршруты во время репетиций парада

На время проведения ночных репетиций Екатеринбургского гарнизона для участия в параде Победы будут изменены маршруты автобусов, идущих по проспекту Ленина.

Как сообщили РИА «Новый День» в ЕМУП МОАП, первая ночная репетиция состоится 20 апреля с 20:00 до 04:00 утра. Автобусы № 13 «Пл. 1905 года – ДМБ № 9», № 13а «Пл. 1905 года – Уралтехгаз» будут следовать по маршруту до остановки «пр. Ленина», в обратном направлении – начинать движение с остановки «Центральная гостиница».

Автобус № 21 «Краснолесье – Ж/д вокзал» в обоих направлениях пойдет по улицам: Репина, Малышева, К. Либкнехта, далее по маршруту.

№ 28 «Радиоколледж – ГБ № 7» будет следовать по улицам: Репина, Малышева, Бажова (обратно по ул. Луначарского), пр. Ленина далее по маршруту.

№ 32 «Драмтеатр – п. Компрессорный» с остановки «п. Компрессорный» будет следовать до остановки «Трансагентство» по улицам Восточной, Малышева, Бажова, пр. Ленина, в обратном направлении начало движения с остановки «Восточная» на пр. Ленина, далее по маршруту,

№ 50 «17 Мехколонна – УрФУ», № 54 «Краснолесье – УрФУ» будет следовать по улицам: 8 Марта, Малышева, Бажова (обратно по ул. Луначарского), пр. Ленина, далее по маршруту,

№№ 57, 57а «Пехотинцев – Елизавет» в обоих направлениях по улицам: 8 Марта, Малышева, К. Либкнехта, далее по маршруту,

№ 61 «Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ» к остановке «Пехотинцев» направить по улицам: Ленина, Луначарского, Малышева далее по маршруту.

Следующие репетиции парада пройдут также с восьми часов вечера до четырех часов утра – в ночь с 24 на 25, с 27 на 28 апреля, а также с 3 на 4 и с 7 на 8 мая.

Екатеринбург, служба информации

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