Екатеринбуржцам предлагают почувствовать себя инвалидами

В Екатеринбурге отпразднуют Международный день борьбы за права инвалидов. Он отмечается 5 мая. В этот день жителям Екатеринбурга предлагают почувствовать себя инвалидами и протестировать доступность городской среды.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики Свердловской области, в центре города разместят инклюзивный лабиринт, в котором «каждый желающий сможет почувствовать на себе, что приходится преодолевать людям с ограниченными возможностями здоровья».

Подробности акции пока не раскрываются, также неизвестно, рискнут ли свердловские чиновники попробовать на своей шкуре, каково приходится инвалидам в Екатеринбурге.

Напомним, что в подобном эксперименте участвовал глава Сбербанка Герман Греф. Он надевал специальный костюм Gert, в котором почти ничего не мог видеть и слышать, и попытался взять кредит на 100 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации

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