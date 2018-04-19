Свердловские омбудсмены отчитались о доходах

В рамках декларационной кампании о своих доходах и имуществе за прошлый год отчитались омбудсмен Татьяна Мерзлякова, детский омбудсмен Игорь Мороков и бизнес-омбудсмен Елена Артюх.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самый большой доход оказался у Татьяны Мерзляковой – 2 млн 650 тысяч рублей. Зато собственности у нее немного: три четверти квартиры и такая же доля в гараже. Автомобиля у нее нет.

Бизнес-омбудсмен Елена Артюх заработала чуть меньше – 2 млн 560 тысяч рубля. У нее в собственности треть квартиры, два земельных участка, гараж, база отдыха (248 кв. м), которая используется как дача, и автомобили «Шкода Октавиа» и «Фольксваген Туарег».

Игорь Мороков задекларировал доход 1 млн 995 тысяч рублей. Он владеет земельным участком, квартирой, жилым домом, двумя нежилыми постройками и гаражом. Его супруга не работает, из собственности у нее – только автомобиль «Фольксваген Туарег».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.04.18

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