В понедельник екатеринбуржцев «категорически поприветствует» Дмитрий Гоблин Пучков

В понедельник, 23 апреля, в Екатеринбург приедет кинопереводчик, публицист, видеоблогер Дмитрий Пучков, более известный как Goblin.

Как сообщили РИА «Новый День» организаторы визита, поводом для визита на Урал стала презентация трех книг издательского дома «Питер», выпущенных при участии Дмитрия. Творческая встреча состоится в 18:30 в магазине «Дом книги» (ул. Антона Валека, 12).

Дмитрий Пучков представит три книги в разных жанрах. «Славные парни» написана Николасом Пиледжи со слов итало-ирландского бандита по имени Генри Хилл. Именно по этому произведению был снят фильм «Славные парни» режиссера Мартина Скорсезе.

Книги серии «Разведопрос» созданы по передачам Дмитрия Goblin Пучкова, где гости – известные историки, писатели, ученые, популяризаторы науки, искусствоведы делятся своей точкой зрения о различных событиях и персонах.

Наконец, руководство «Самогон» расскажет, «как грамотно изготавливать чудесные напитки».

Также известно, что Пучков планирует осмотреть достопримечательности Екатеринбурга и окрестностей.

Напомним, Дмитрий «Гоблин» Пучков прославился своими «смешными» и «правильными» переводами. Среди первых – «Властелин колец», «Матрица», «Звездные войны». Вторых – многочисленные боевики, комедии, мультфильмы, а также культовый сериал «Клан Сопрано».

Основанный Гоблином портал «Тупичок», по его словам, посещает ежедневно 125 тысяч человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.04.18

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