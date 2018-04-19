Жители Екатеринбурга пожаловались на жуткий запах аммиака около «Калины»

Жители Екатеринбурга сообщают о сильном запахе аммиака в районе развязки у «Калины». Помимо парфюмерной фабрики, здесь находится железнодорожная станция.

«Очень сильный запах аммиака около «Калины». Я часто бываю в этом районе, практически каждый день. Очень нехарактерный запах. Здесь неподалеку находится станция Шарташ. Хотя вряд ли от них запах – к аммиаку примешивается какой-то парфюм. Пахнет сильно, не исключено, что астматикам плохо станет», – рассказал житель микрорайона Синие камни. Он добавил, что запах ощущается и в самом микрорайоне, в зоне жилых домов. Но там он слабее.

«Сообщений от жителей не поступало», – прокомментировали информацию в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.04.18

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