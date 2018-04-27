Ройзман и оскорбленный им наркоторговец встретились в суде (ФОТО)

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга началось рассмотрение иска Алексея Андреева (осужденного в 2011 году за наркоторговлю) к мэру города Евгению Ройзману. По ходатайству истца съемки в зале суда запретили.

Как уже сообщал «Новый День», гражданин Андреев пытается защитить от посягательств мэра свою честь, достоинство и деловую репутацию, на которые последний, по словам истца, покусился в 2011 году, сделав оскорбительную запись в соцсети. Ущерб от высказываний Ройзмана в блоге Андреев оценивает в 650 тысяч рублей.

Адвокат же ответчика уверяет, что все те выражения, которые задели истца, – не более чем гротескные образы, а оценочные суждения связаны с противоправной деятельностью Андреева как наркоторговца.

Екатеринбург, служба информации

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